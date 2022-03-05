بني ياس يكسب عجمان ويتساوى معه في النقاط

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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فاز بني ياس على عجمان بهدفين دون رد ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين باستاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، وهو نفس رصيد عجمان، وجاء الهدفان على مدار الشوطين بعد مباراة متوسطة المستوى، كانت فيها الأفضلية لبني ياس.

جاءت البداية بأفضلية لبني ياس، الذي كسب ركلة جزاء من أول هجمة حقيقية على المرمى ارتكبها المدافع سعيد سليمان، واحتسبها الحكم محمد عبدالله حسن بعد العودة لحكم «الفار» في الدقيقة السابعة، سجل منها إسحاق ثيلين هدف التقدم. واجتهد عجمان بعد التأخر بهذا الهدف لتعديل النتيجة، وتهيأت له 3 فرص لكل من أبوبكر تراولي ووليد أزارو وبلال يوسف، وتألق الحارس فهد الضنحاني في صد تسديدة بلال يوسف ببراعة، وفي المقابل كاد خيمينيز يعزز تقدم بني ياس بهدف ثانٍ نتيجة خطأ للمدافع ميرال، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس علي الحوسني، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد لصالح الضيوف.

مع بداية الشوط الثاني عزز مدرب عجمان قوة فريقه الهجومية بدخول البرازيلي لياندرو بدلاً من عبدالله عبدالعزيز، وتحسن أداء الفريق نوعاً ما، وفي المقابل واصل بني ياس محاولاته الهجومية وضاعت له فرصة ثمينة من سهيل النوبي ارتدت من القائم، وفرصة أخرى ضاعت من ساشا فوق المرمى، لم ينتظر بني ياس كثيراً بعد ذلك لتعزيز تقدمه، حيث نجح خميس الحمادي في صناعة الهدف الثاني بتمريرة ذهبية لـ«خمينيز»، الذي سدد في أقصى الزاوية اليمنى «ق 73»، ورد عجمان بعد الهدف بتسديدة قوية من تراولي، نجح فهد الضنحاني في صدها، ثم أهدرها وليد أزارو والمرمى خالٍ، ثم فرصة جديدة لعجمان من لياندرو، أنقذها الضنحاني إلى ركنية، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس على عجمان بهدفين دون رد.

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