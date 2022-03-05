«الحصن» يهزم العربي ويشعل صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فجّر دبا الحصن مفاجأة من العيار الثقيل، محققاً فوزاً ثميناً اليوم على العربي متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 22، مشعلاً صدارة «الهواة». أحرز ثنائية «الحصن» محمد المربوعي وواندرسون مورا في الدقيقتين 18، 82، وسجل للعربي باولو سيلفا في الدقيقة 41، وحصل اللاعب نفسه على بطاقة حمراء في الدقائق الخمس الأخيرة للمباراة.

وبهذه النتيجة وصل دبا الحصن إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتجمد العربي عند 53 نقطة في الصدارة، لكن الفريق مهدد بفقدها في حالة فوز منافسه دبا الفجيرة على الذيد غداً، حيث يمتلك «النواخذة» 52 نقطة.

صحوة

وواصل البطائح صحوته بفوز كبير خارج ملعبه على حساب الجزيرة الحمراء بنتيجة 5 - 1، وسجل أناتول برتدندا «هاتريك»، وأضاف سيكو بابا ورودريغو، هدفين، فيما أحرز كواكو فابريك هدف الجزيرة، ليصل البطائح إلى 46 نقطة في المركز الثالث.

وحقق حتا فوزاً متأخراً على سيتي 2 - 1، أحرز للفائز كل من أنطونيو روزا وتوساتي، وللخاسر علي مراد، وبهذا الفوز وصل حتا إلى 37 نقطة.

وتختتم غداً مباريات الجولة 22 بأربع مباريات، ويلعب الذيد مع دبا الفجيرة، ومصفوت مع الحمرية، ومسافي مع التعاون، وغلف إف سي مع الرمس.

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