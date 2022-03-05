بالفيديو.. وفد إماراتي يزور ملعب «الأبيض» والعراق في بغداد

المصدر: دبي - علي شدهان

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زار وفد إماراتي ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد، والذي يحتضن قمة «الأبيض» مع «أسود الرافدين» 24 الجاري في الجولة الحاسمة ما قبل الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وضم الوفد كلاً من ياسر سالم مدير منتخب الإمارات وسليم عبدالرحمن، المدرب المساعد في الجهاز الفني، والذي وصل بغداد اليوم.

وحظي باستقبال حافل بحضور محمد فرحان، الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، وأحمد الموسوي، عضو الاتحاد، وغيث المهنا، المدير الإداري لمنتخب العراق، وقام الوفد بجولة شاملة للاطلاع على الملعب، ومختلف مرافقه، بهدف الوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة القمة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد الإماراتي مع عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

زار #وفد_إماراتي ملعب المدينة في العاصمة العراقية #بغداد، والذي يحتضن قمة «الأبيض» مع «أسود الرافدين» 24 الجاري في الجولة الحاسمة ما قبل الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.https://t.co/OvdEEtOjV3 #البيان_الرياضي pic.twitter.com/yoiEgUWSML — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 5, 2022

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