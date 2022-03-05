الظفرة يتذوق طعم الانتصار الغائب منذ 134 يوماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تذوق الظفرة طعم الانتصار الغائب عن الفريق منذ 134 يوماً، بعد فوزه العريض على خورفكان، بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، على أرضية ستاد حمدان بن زايد، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان آخر فوز حققه الظفرة هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين على حساب عجمان 3-1 في الجولة السابعة، وتحديداً في 22 أكتوبر 2021.

ورفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 12 في جدول الترتيب، وعزز من حظوظه في الهروب من خطر الهبوط إلى دوري الهواة، بعدما ابتعد بفارق 4 نقاط عن العروبة، فيما توقف رصيد خورفكان عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.

سجل رباعية الظفرة ماكيتي ديوب (12) ولوكاس كانديدو (27) وليونارد أوفور (60) وغويهليرمي أوغوستو (82)، بينما سجل هدف خورفكان حمدان البارود (34).

وقدم الظفرة أفضل مباراة له هذا الموسم في الدوري، ونجح المغربي بدر الدين الإدريسي في الاختبار الأول له مع الفريق بعد توليه مهمة تدريب الفريق عقب إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وتمكن الظفرة من فرض أفضليته على خورفكان منذ بداية المباراة بعدما افتتح ديوب التسجيل برأسية في الدقيقة 12 منحت الفريق جرعة معنوية هائلة في بداية اللقاء.

وأضاف البرازيلي لوكاس كانديدو الهدف الثاني برأسية من الركنية التي أرسلها أوغوستو جهة اليسار.

وقلص حمدان البارود النتيجة مستغلاً عرضية أرسلها باربوزا في الدقيقة 34.

وأضاع لاعبو الظفرة فرصاً عدة للتسجيل أمام مرمى خورفكان، خصوصاً بعد تألق الحارس ديدا في التصدي لتسديدة أوغوستو في الدقيقة 25، وانفراد آخر لنفس اللاعب قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الظفرة في تعزيز تفوقه وسط تراجع في أداء لاعبي خورفكان، إذ تمكن الغاني ليونارد أوفور من تعزيز تقدم فريقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يضيف أوغوستو الهدف الرابع في الدقيقة 82، ليحقق الظفرة أكبر فوز له في الدوري هذا الموسم.

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