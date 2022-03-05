النصر يقتنص «الصقور» برباعية نظيفة

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - غلام كاركر

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اقتنص النصر الإمارات برباعية نظيفة حملت توقيع ضياء سبع (هاتريك) وريان مينديز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، فيما تعقدت وضعية الصقور في المركز الأخير بـ6 نقاط.

جاءت المباراة ضعيفة وقليلة الفرص في شوطها الأول ولم ينجح فيها النصر فرض سيطرته على مجرياتها وفشل في إيجاد الحلول الهجومية بسبب لعبه السلبي وغياب المحاولات الفردية، إضافة إلى الانتشار الجيد للاعبي الإمارات على أرضية الملعب واللعب بطريقة منظمة، كما تفوق الصقور في نسبة الاستحواذ على الكرة في هذا الشوط بنسبة 59.3% مقابل 40.7% للعميد الذي سدد مرة واحدة على المرمى.

في الشوط الثاني تحسّن الأداء الهجومي للنصر ما مكنه من الوصول إلى هز شباك الإمارات عن طريق نجمه ضياء سبع في الدقيقة 50 لتصبح المباراة في اتجاه واحد لفائدة العميد وواصل سبع تألقه بإضافة هدفين آخرين في الدقيقتين 75 و88 قبل أن يختطف ريان مينديز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

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