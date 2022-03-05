النصر يكتسح «الحصن» ويقترب من نهائي كأس الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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سطر فريق نادي النصر حامل اللقب فوزاً عريضاً على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 8-1 في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، مقترباً من النهائي،وانتهى الشوط الأول بتقدم«العميد» 2-1 وشهد تميز«الحصن» بقيادة مدربه العراقي علي طالب في الشوط نفسه وظهر نداً قوياً للنصر ولكنه انهار تماماً في الشوط الثاني واستقبلت شباكه 6 أهداف خلال 20 دقيقة من دون أن ينجح في تشكيل خطورة على مرمى عمر الفهيم حارس النصر.

وتبادل تسجيل أهداف النصر عبدالله الخمري ومحمد عبيد، نجم المباراة،وفينيكيوس روسو وبيدرو هنريك وجلال الصيادي «هدفين» واحمد حسين بني حماد وعبدالله الفلاسي وسجل للحصن فيليب دا سيلفا.

وتعادل الظفرة وضيفه البطائح 3-3 في المباراة الثانية وسجل للظفرة راشد الهنائي ومحمد عبدالله الهاشمي واندريه فينيكيوس وللبطائح محمد علي «هدفين» ودانيل نيهرو.

وشدد البرازيلي رافائيل مدرب النصر ومنصور بوسمرة مشرف الفريق على لاعبي الفريق بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام الحصن والتركيز بصورة أكبر على مباراة الإياب وأكدا أن بطاقة التأهل مازالت في الملعب وحسم بلوغ النهائي لن يكون إلا بعد صافرة نهاية مباراة الإياب.

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