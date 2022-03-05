الهولندي سيدورف يعلن اعتناقه الإسلام في دبي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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أعلن النجم الهولندي كلارنس سيدورف، أمس، اعتناقه الإسلام في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكتب نجم منتخب هولندا وأياكس وريال مدريد وإنتر وميلان السابق عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:

«شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي احتفلت بانضمامي إلى الأسرة المسلمة. أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام». ونفى سيدورف تغيير اسمه وقال:

لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف. ويحمل سيدورف الإقامة الذهبية في الإمارات ويرتبط بعلاقة قوية مع دبي، التي تعود على زيارتها منذ سنوات للعمل أو الإجازة. واعتزل سيدورف الملاعب في 2014 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات واللعب في أكبر الأندية العالمية مثل أياكس وسمبدوريا وريال مدريد وانتر وجمعية ميلان وبوتافوغو قبل أن يتفرغ للتدريب ثم إطلاق مشاريع استثمارية في الإمارات.

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