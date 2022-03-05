اعتماد نجاح 30 حكماً جديداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة سالم الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، 30 حكماً جديداً بعد نجاحهم في دورة المستجدين ورفعت توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماد النتائج، واستعرضت اللجنة التقرير الفني المتعلق بالمستوى الفني للحكام خلال دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة 17.

كما اطلعت على التقرير الفني الخاص بالمعسكر الشتوي ودورة «فيفا» لتقنية الفيديو لحكام الفريق الأول التي نُظمت بدبي بمشاركة 70 حكماً، شارك في الاجتماع محمد عمر نائب رئيس اللجنة، عبد الله كرم، وفاطمة العمري عضوا اللجنة، وإبراهيم لعماش مستشار اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشماوي مقرراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز