الوحدة يشعل القمة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعل الوحدة صراع قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على شباب الأهلي باستاد راشد 3 - 1 في الجولة 18، فيما عرقل العروبة فريق العين وتعادل معه 1 - 1 ليخسر المتصدر نقطتين ثمينتين، ووصل العنابي إلى النقطة 39، بينما أصبح رصيد الزعيم 43 نقطة، وتقلص الفارق بين الفريقين إلى 4 نقاط.

وشهدت مباراة شباب الأهلي والعين تسجيل جواو بيدرو، هدفين للوحدة في الدقيقتين 4، 93، فيما سجل عمر خريبين، هدفاً في الدقيقة 84 وأحرز لشباب الأهلي توماس أولسن في الدقيقة 10، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة بالشوط الثاني بعد عودته لتقنية الفيديو VAR.

وفاجأ العروبة مضيفه العين وفرض عليه التعادل 1-1 في استاد هزاع بن زايد وتقدم العروبة عن طريق علي مدن في الدقيقة 38، فيما أدرك العين التعادل عن طريق المدافع رفائيل بالدقيقة 87، وألغى الحكم هدف لابا كودجو، في الدقيقة 49 بداعي التسلل.

وحقق الجزيرة فوزاً ثميناً على ضيفه الشارقة 1 - 0، باستاد محمد بن زايد، وسجل برونو دي أوليفيرا هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 38، وشهد اللقاء طرد كوزمين مدرب الشارقة والذي تعرض للخسارة الأولى مع فريقه، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 32 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة، وتجمد الشارقة عند 33 نقطة محافظاً على مركزه الثالث. وتختتم الجولة 18 اليوم بأربع مباريات ويلعب النصر مع الإمارات، والظفرة مع خورفكان، والوصل مع اتحاد كلباء، وعجمان مع بني ياس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز