3 مباريات بالجولة 22 لدوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تنطلق اليوم الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) في ظل اشتعال المنافسة بين 5 أندية للتأهل لدوري المحترفين وهي العربي، دبا الفجيرة، البطائح، دبا الحصن، الحمرية.

وتقام اليوم 3 مباريات، ويحل العربي متصدر الترتيب «53 نقطة» ضيفاً على دبا الحصن الرابع «41 نقطة»، ويسعى العربي لتشديد قبضته على القمة، ويأمل «الحصن» التمسك بحظوظه في الصعود، ويلعب البطائح الثالث «43 نقطة» أمام الجزيرة الحمراء في مباراة سهلة للبطائح، على الورق، الفائز برباعية على غلف بالجولة الماضية، ويجمع اللقاء الثالث فريقي سيتي وحتا في مباراة تحصيل حاصل.

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