25 مشاركاً في دورة «فيفا» لمحاضري الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت في فندق كورال بدبي الدورة المتقدمة لمحاضري الحكام التي يُنظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 25 من المحاضرين والحكام الدوليين الحاليين والسابقين، ويقدم محاور الدورة المحاضران الدوليان، المصري عصام عبد الفتاح والأردني إسماعيل الحافي، وشهد افتتاح الدورة عبد الله كرم عضو لجنة الحكام، بحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين، وتهدف الدورة إلى استمرار عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية من خلال زيادة خبرات محاضري الحكام بورش العمل والدورات التدريبية.

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