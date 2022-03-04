عجمان وبني ياس.. مواصلة الانتصارات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ــ أبوظبي – محمد صادق

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يشهد إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في الثامنة والربع من مساء السبت، مواجهة عجمان وضيفه بني ياس ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، في ظروف متشابهة، حيث يمنح الفوز صاحب الأرض خطوة كبيرة للأمام في وسط الجدول بعد أن قفز عجمان للمركز السادس بفضل حصده 10 نقاط في الدور الثاني حافظ بها على سجله خالياً من أي خسارة في 4 مباريات على التوالي فاز فيها على كل من النصر وتعادل مع شباب الأهلي، ثم فاز على اتحاد كلباء والعروبة ووصل للنقطة 25، وفي المقابل يبحث بني ياس عن تحسين مركزه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 22 نقطة، والفوز يجعله متساوياً مع عجمان بالنقاط، ويأمل «السماوي» استثمار الفوز المعنوي الأخير على الظفرة وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي والسابع في المسابقة هذا الموسم، ويدخل الفريق مباراة «البرتقالي» بمعنويات جيدة من أجل العودة بنتيجة إيجابية، وتعد المباراة بمثابة رد اعتبار لبني ياس الذي خسر في ملعبه من عجمان 0 - 2 في الدور الأول.

ولا تبدو هناك أي غيابات في تشكيلة عجمان فيما يعتمد بني ياس على التشكيلة الأساسية التي خاض بها أغلب مباريات الفريق، باستثناء غياب أحمد شحدة أبو ناموس وصامويل سيل للإصابة، إذ أجرى الأخير جراحة الرباط الصليبي التي تغيبه حتى نهاية الموسم.

لا ضغوط

وأكد الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان على أن فريقه يلعب بدون ضغوط بعد وصوله للنقطة 25 ولكن لا يقلل ذلك من جدية الفريق في البحث عن مزيد من النقاط ومواصلة الانتصارات، مشيراً إلى أن اللعب بلا ضغوط أمر جيد لأي فريق، لكون الضغوط لها آثار سلبية أحياناً.

وتحدث عن منافسه بني ياس، مشيراً إلى أن المباراة لا تختلف كثيراً عن مباراة الدور الأول من ناحية اللاعبين الموجودين في الفريقين، حيث إن بني ياس لم يتغير كثيراً في مجموعة لاعبيه والمدرب، وبالتالي ستكون الأوراق معروفة لكل طرف، وأكد على أن بني ياس من الفرق القوية التي قدمت مستوى جيداً والتعامل معه يتطلب الحذر والجدية معاً.

وعبر غوران عن رضاه على ما يقدمه عجمان حتى الآن، مشيداً بالمجهود الذي يبذله اللاعبون وجديتهم والتزامهم في التدريبات والمباريات، والمتابعة الدقيقة لإدارة النادي مما انعكس إيجاباً في حالة الاستقرار التي يعيشها النادي.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: سنواجه واحداً من أفضل الفرق التي تقدم أداء ممتازاً في الفترة الأخيرة، ولديهم بعض الانتدابات التي غيرت من شكل الفريق، لذا فالمباراة صعبة على الطرفين. وأضاف: بني ياس يأتي من فترة راحة جيدة بعد ضغط مباريات، ومتأكد بأننا سنقدم مباراة كبيرة، حيث نطمح للخروج بالنقاط الثلاث.

وأشار إلى أن ما يختلف في بني ياس هذا الموسم عن الموسم الماضي يتمثل في استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف ولكن هذا الموسم نحتاج إلى خمس أو ست فرص لتسجيل هدف، كذلك في خط الدفاع نستقبل الآن أهدافاً من أقل فرصة، موضحاً أن الفريق عانى الموسم الحالي من إصابات طويلة وأثرت على الفريق في مباريات مهمة.

وشدد على أن «السماوي» مطالب باللعب بتنظيم دفاعي وعدم ارتكاب أخطاء والتركيز طوال اللقاء، وعدم منح لاعبي عجمان فرصة للعب بأريحية في الخط الأمامي.

إسعاد الجماهير

وأكد مدافع عجمان محمد إسماعيل أن طموحهم الأول إسعاد جماهير عجمان بتحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن القفزة الكبيرة في الدور الثاني لن تقلل من طموحاتهم في البحث عن مزيد من النقاط، وقال إنهم لا يركزون على مركز بعينه في الجدول ويتعاملون مع كل مباراة لوحدها، وأشار إلى أن منافسهم بني ياس من الفرق الكبيرة ويجد الاحترام كمنافس قوي، وتمنى إسماعيل مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة 28 في هذه الجولة لدوري أدنوك للمحترفين.

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