الوصل واتحاد كلباء.. التعويض

المصدر: كلباء – محمد فضل ــ دبي - إيهاب زهدي

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يشهد ملعب استاد زعبيل في الثامنة والربع من مساء السبت، مواجهة الوصل وضيفه اتحاد كلباء، في الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويبحث الفريقان عن تعويض التعثر بالجولة الماضية، بعد خسارة الوصل من الوحدة 1 - 2، واتحاد كلباء من العين 0 - -2.

ويدخل الوصل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 22 نقطة، واتحاد كلباء في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وسبق أن التقى الفريقان في 13 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، وتفوّق الوصل بالفوز في 7 مباريات، مقابل انتصار وحيد لاتحاد كلباء، وتعادلا في 5 مباريات.

ويتطلع كلباء لاستعادة نغمة الفوز التي خاصمت «النمور» منذ انطلاقة الدور الثاني بعد تعرض الفريق لسلسلة هزائم كان آخرها أمام العين في الجولة الماضية بثنائية، ويخوض المدرب خورخي داسيلفا لقاء الوصل بصفوف مكتملة أول مرة منذ بداية الموسم بعد عودة المصابين والموقوفين كافة لتراكم الإنذارات للحارس المتألق جمال عبدالله.

هدف

وقال البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل: هدفنا إنهاء الموسم بأفضل أداء، وفي مركز متقدم في ترتيب الدوري، وأثق كثيراً بإمكانات لاعبي الوصل، لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: أرى أن الوصل في الموسم المقبل، يجب أن يكون أكثر تنافسية، بعدما تطور الفريق كثيراً تمكنا من مقارعة جميع فرق الدوري، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة وعدم التوفيق، أبعدتنا عن الانتصارات.

وأكد المدرب خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن فريقه سيخوض لقاء الوصل بصفوف مكتملة، وقال نطمح لاستعادة نغمة الانتصارات مع كامل الاحترام للفريق المضيف.

وقال غانم أحمد غانم، لاعب الوصل: استعددنا جيداً لمواجهة كلباء، ونسعى لمصالحة الجماهير بتحقيق الفوز، وتعويض خسارتنا من الوحدة.

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