الجزيرة يشعل صراع المقدمة في الدوري بالفوز على الشارقة

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزاً ثميناً على ضيفه الشارقة 1-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم بقمة الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين أشعل به صراع المقدمة، وجاءت المباراة دون التوقعات وكانت أكثر حماساً في المدرجات من جماهير الفريقين، تمكن خلالها برونو دي أوليفيرا من منح فريقه الجزيرة هدف الفوز في الدقيقة 38 من عمر اللقاء الذي شهد طرد كوزمين مدرب الشارقة والذي تعرض للخسارة الأولى مع فريقه، بالنتيجة رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 32 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة، وبقي الشارقة في 33 نقطة محافظاً على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

بدأ الفريقان الشوط الأول، بحذر واضح، واللعب بطريقة متوازنة دفاعاً وهجوماً، مع تفوق الجزيرة في الاستحواذ وقيادة الهجمات التي غابت عنها الخطورة، دون أن يختلف الحال عند الشارقة الذي لم يهدد مرمى الجزيرة بفرص محققة وكان تركيزه الأكبر على الجانب الدفاعي لكن ذلك لم يشفع له في المحافظة على نظافة شباكه التي عانقها برونو دي أوليفيرا بهدف التقدم في الدقيقة 38 وانتهت عليه تفاصيل الشوط الأول الذي كان إجمالياً دون التوقعات.

وتحسن الأداء في الحصة الثانية التي شهدت رغبة الفريقين في الوصول للشباك، الجزيرة لإحراز هدف التأمين والشارقة بحثا عن التعادل، ليتبادل الفريقان الهجمات، ومن أبرز الفرص تسديدة ميلوس مدافع الجزيرة التي أبعدها عادل الحوسني إلى ركنية بصعوبة، وحالة أنفراد لمهاجم الشارقة عثمان كمارا لم يتعامل معها بشكل جيد، وتسديدة قوية من زميله البديل خالد باوزير أبعدها حارس المرمى عبد الرحمن العامري، وخلال الدقائق الأخيرة اشتعلت المواجهة لهز الشباك خاصة من الشارقة لكن دون جدوى حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز ثمين للجزيرة على ملعبه.

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