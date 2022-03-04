الظفرة وخورفكان.. تحسين المراكز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ خورفكان – محمد فضل

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يستضيف الظفرة في الخامسة و45 دقيقة مساء السبت باستاد حمدان بن زايد، فريق خورفكان، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، بشعار تحسين المراكز، ويدخل الظفرة المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة المغربي بدر الدين الإدريسي الذي أسندت له مهمة الإشراف على الفريق الأول بعد إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي لسوء النتائج، ويطمح الظفرة إلى الخروج من وضعيته الصعبة خصوصاً وأنه يحتل المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة، من انتصارين فقط منهما فوز اعتباري على الإمارات في بداية الموسم، ويسعى إلى تذوق طعم الفوز الغائب منذ الجولة السابعة.

ويتشارك الظفرة مع خورفكان في عدد مرات الفوز بانتصارين لكل منهما وتعادل وحيد خلال المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين.

ويلعب خورفكان المباراة برصيد 18 نقطة ومعنويات لاعبيه عالية بعد فوزه العريض على النصر برباعية، ويسعى الأرجنتيني كالديرون مدرب الفريق إلى قيادة «النسور» إلى الانتصار الثاني توالياً وإغلاق ملف الهزائم.



تفاؤل



وأبدى المغربي بدر الدرين الإدريسي مدرب الظفرة الجديد تفاؤله بقدرة الفريق على الخروج من وضعيته الحالية في مراكز المؤخرة، مشدداً على صعوبة المهمة أمام خورفكان، معولاً على خبرة وإمكانيات لاعبي الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية. وقال: متفائل بتحقيق نتائج جيدة تخرج الفريق من عثرته، وأشكر الجهاز الفني السابق بقيادة ميكالي الذي ربما لم يحالفه التوفيق.

وأكد كالديرون مدرب خورفكان: إن فريقه سيخوض نهائياً آخر بعد لقاء النصر الماضي، وأشار إلى تطور أداء «النسور» ولن نتنازل عن الثلاث نقاط.

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