النصر والإمارات.. تصحيح المسار

المصدر: دبي - عدنان الغربي ــ رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يستضيف النصر فريق الإمارات في الخامسة و 45 دقيقة مساء السبت بإستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، بشعار تصحيح المسار، ويتطلع «العميد» للوصول إلى النقطة 25، فيما يبحث فريق الإمارات الذي يحتل المركز الأخير بـ6 نقاط عن الخروج من عنق الزجاجة.

أكد سالم ربيع مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة غير المتوقعة في الجولة الماضية من خورفكان برباعية نظيفة، مشيراً إلى أن العميد لم يكن محظوظاً وسيبذل كل طاقاته من أجل التعويض، خصوصاً أن المباراة على أرضه وبين جماهيره.

وأوضح سالم ربيع أن النصر يهدف لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات المتبقية بغض النظر عن المركز الذي يمكن أن يحققه بنهاية الدوري، موجهاً الشكر للاعبين على جهودهم وللإدارة على دعمها اللامحدود للفريق.

ورفض مدرب النصر الكشف عن الحالة الصحية للاعب الجزائري مهدي عبيد الذي يواصل الغياب في الدور الثاني، في المقابل أكد أن المهاجم سيباستيان تيغالي يواصل عملية التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها أمام العروبة.

تركيز

وأكد أيمن الرمادي مدرب الإمارات أن المباراة تتطلب تركيزاً كاملاً من اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية، ذاكراً أن فريقه في حاجة إلى الفوز بالنقاط الثلاث للتقدم في جدول الترتيب بعد أن بدأ الدوري في العد التنازلي.

وقال: رغم ترتيب الفريق في المركز الأخير لكنني غير متخوف عليه لأنه يؤدي بشكل ممتاز، ونحتاج فقط إلى التركيز حتى نقدم الأفضل ونصل إلى النتائج المرجوة.

وأشار مدرب «الصقور» إلى أن الضغوط التي تواجه فريقه بسبب موقفه الصعب في المنافسة تركت تأثيراً عليه، مؤكداً أن لاعبيه مطالبون بالأداء القوي وتجاوز كل الظروف الصعبة لتحسين مركز الفريق.

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