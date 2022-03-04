الوحدة يفوز على شباب الأهلي ويشعل الصراع على قمة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

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خسر شباب الأهلي أمام ضيفه الوحدة 1-3، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 30 نقطة.

بينما رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة، وعزز بقاءه في المركز الثاني، وقلص الفارق مع العين المتصدر إلى 4 نقاط، وسجل للوحدة لاعبوه جواو بيدرو، هدفين في الدقيقتين 4 من الشوط الأول، و3 من الوقت بدل الضائع، ولشباب الأهلي لاعبه توماس أولسن في الدقيقة 10.

وبدأت الإثارة مبكراً، بتسجيل جواو بيدرو، هدفاً للوحدة من تسديدة مفاجئة سكنت شباك شباب الأهلي في الدقيقة 4، وأضاع توماس أولسن، فرصة إدراك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 8، بعدما انفرد بمرمى الوحدة برمية تماس ذكية من زميله كارتابيا، ولكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس محمد الشامسي.

وعوض أولسن الفرصة المهدرة، بتسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي برأسية قوية في الدقيقة 10، بعد عرضية جميلة، وهروب جيد من دفاع الوحدة، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

ولم تكن هناك فرص حقيقية لأي من الفريقين في الدقائق التالية، وكانت أبرز مشاهد الشوط الأول، إجراء الوحدة تغييراً اضطرارياً في الدقائق الأخيرة، بخروج إسماعيل مطر للإصابة.

وظهر شباب الأهلي بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وطالب الوحدة بركلة جزاء في الدقيقة 48، لوجود لمسة يد على كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، وأيدت تقنية الفيديو قرار الحكم، بعدم وجود ركلة جزاء في اللعبة.

وألغى الحكم هدفاً سجله أولسن لشباب الأهلي في الدقيقة 64، بداعي التسلل، وسدد كارتابيا كرة قوية، وتصدى لها الشامسي في الدقيقة 67، وأكمل دفاع الوحدة إبعاد الكرة، وانفرد البديل مهدي قائدي، وسدد في الشباك الخارجية لمرمى الوحدة في الدقيقة 78.

وأبعد عبد العزيز هيكل، كرة عرضية بشكل خاطئ على حدود منطقة الجزاء، واستلمها عمر خريبين، وسددها كرة أرضية ذكية في الدقيقة 84، مسجلاً هدفاً ثانياً غالياً للوحدة، وعزز بيدرو، تقدم الوحدة بهدف شخصي ثان، وثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع، ليعود «العنابي» بأغلى 3 نقاط، قبل القمة التي تجمعه مع العين في الجولة 19 المقبلة من عمر دورينا.

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