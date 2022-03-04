العروبة يعرقل صدارة العين بالتعادل

المصدر: العين - طلحة عبدالله-تصوير - سيف الكعبي

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فاجأ العروبة مضيفه المتصدر العين وفرض عليه التعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب إستاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 18 من دوري الخليج العربي، وتقدم العروبة عن طريق لاعبه علي مدن في الدقيقة 38، وبعد معاناة كبيرة أدرك العين التعادل عن طريق المدافع رفائيل بحلول الدقيقة 87، وبالنتيجة رفع العين رصيده إلى 43 نقطة محافظاً على الصدارة، فيما رفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط وبقي في المركز 13.

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب وكلاهما يتطلع لتحقيق هدفه، فالعين سعى لحصد النقاط والمحافظة على صدارته بنفس فارق النقاط الست على الأقل، فيما تطلع العروبة للخروج بأفضل النتائج للتقدم خطوة في سلم الترتيب وإنعاش أمله في الهروب من منطقة الخطر، ورغم السيطرة التي فرضها العين في هذا الشوط إلا أنه لم يستطع تجاوز الدفاع العرباوي والوصول لمرماه، وبالمقابل اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة، والتي نجح في إحداها بتسجيل هدفه الأول عن طريق المزعج علي مدن، الذي استفاد من خطأ دفاعي لأريك لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، مانحاً فريقه التقدم بهدف دون رد في شوط اللعب الأول.

في الشوط الثاني اندفع لاعبو العين للهجوم بحثاً عن إدراك التعادل، وسجل لابا كودجو، هدفاً في الدقيقة 49 ألغاه الحكم بداعي التسلل، فيما تابع العروبة أسلوبه الذي كان عليه في الشوط الأول بالتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، واستمر الضغط العيناوي القوي، ليهدر فرصاً عدة من تحت أقدام ورؤوس لاعبيه لابا كودجو، ويحيى نادر، وجوانكا، وسفيان رحيمي، فيما تألق حارس العروبة بصورة لافتة في التصدي لأكثر من تسديدة، وفي الدقيقة 87 نجح المدافع رفائيل في إدراك التعادل بضربة رأسية، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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