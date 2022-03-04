قبل قمة اليوم.. بالأرقام هل يواصل الشارقة تفوقه على الجزيرة؟

المصدر: البيان

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يستقبل نادي الجزيرة، اليوم الجمعة، نظيره الشارقة على استاد محمد بن زايد، في لقاء قمة مرتقب يسعى من خلاله الفريقان للتمسك بأمل المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، حيث سيكون اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة لهما فإما البقاء في دائرة المنافسة للوصول إلى قمة جدول الترتيب، أو تحطم آمال التتويج للفريقين.

يدخل الجزيرة "حامل اللقب" المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب دورينا برصيد 29 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 مباريات، بينما يدخل الشارقة اللقاء محتلاً المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من 17 مباراة، إذ فاز في 10 مباريات، وتعادل 3 مباريات، وخسر 4 مباريات.

ونجح الشارقة في تحقيق الفوز على الجزيرة خلال مواجهة الدور الأول من الموسم الجاري بنتيجة 2/1، بينما انتهت مباراتا الموسم الماضي بفوز للشارقة في لقاء الدور الأول بنتيجة 1/0، وثأر الجزيرة لخسارته في الدور الثاني بنتيجة 3/0.

وفي موسم 2019/2020 الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة فيروس كورونا، التقى الفريقان مرة واحدة انتهت بفوز الشارقة على الجزيرة 2/0، وفي الموسم الذي سبقه 2018/2019 نجح الشارقة في حسم مواجهتي الدور الأول والثاني لصالحه بنتيجة 1/0 و3/2.

وتحوم الشكوك حول مشاركة علي مبخوت مع الجزيرة خلال مباراة الشارقة اليوم بسبب الإصابة، بينما يفتقد الفريق الشرقاوي لخدمات البرازيلي كايو لوكاس.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي ودبي الرياضية

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