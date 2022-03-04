أبرزها قمة الشارقة والجزيرة.. مواعيد مباريات الجولة 18 من «دوري أدنوك للمحترفين»

المصدر: البيان

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تفتتح، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 18 من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث ستقام عدد من المباريات القوية، تشهد منافسة كبيرة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة.

ويحل العروبة ضيفاً على العين، بينما يستضيف شباب الأهلي نظيره الوحدة، على أن يكون اللقاء الثالث قمة بين الجزيرة والشارقة.

وتستكمل، غداً السبت، مباريات نفس الجولة بأربع مواجهات، حيث يستقبل النصر ضيفه الإمارات، ويواجه الظفرة ضيفه خورفكان، بينما يحل كلباء ضيفاً على الوصل، ويلتقي عجمان مع بني ياس.

موعد مباريات الدوري الإماراتي «دوري أدنوك للمحترفين» الجمعة 4 مارس 2022

العين x العروبة

الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، على ملعب هزاع بن زايد

شباب الأهلي x الوحدة

الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، على ملعب آل راشد

الجزيرة x الشارقة

الساعة 8:15 بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد

موعد مباريات الدوري الإماراتي «دوري أدنوك للمحترفين» السبت 5 مارس 2022

الظفرة x خورفكان

الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، على ملعب الظفرة

النصر x الإمارات

الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، على ملعب آل مكتوم

الوصل x كلباء

الساعة 8:15 بتوقيت الإمارات، على ملعب زعبيل

عجمان x بني ياس

الساعة 8:15 بتوقيت الإمارات، على ملعب عجما

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