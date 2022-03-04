قمتان في الجولة 18 لدوري المحترفين اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم مباريات الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات منها مباراتا قمة حيث يلعب شباب الأهلي مع الوحدة، والجزيرة مع الشارقة فيما يلتقي العين مع العروبة في صراع القمة والقاع،ويستضيف شباب الأهلي، نظيره الوحدة، في الخامسة و45 دقيقة مساء، باستاد راشد، في قمة جديدة، بعد لقاء الفريقين في ذهاب كأس رابطة المحترفين، والتي شهدت تفوق الأهلي بهدف دون مقابل، يوم الثلاثاء الماضي، فيما يلتقي الفريقان مجدداً في مواجهة ثالثة 8 الجاري، باستاد آل نهيان، في إياب الكأس.

ويسعى «فرسان دبي»، إلى فوز جديد، والبقاء ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعويض خسارة الجولة الماضية بالدوري من الشارقة، بهدف دون مقابل، ويدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وفي المقابل، يطمح «العنابي»، 36 نفطة، إلى الفوز،للاستمرار في سباق المنافسة على الدرع، في ظل فارق النقاط الست مع العين المتصدر.

وسبق للفريقين اللقاء في 25 مواجهة في دوري المحترفين، ويتفوق شباب الأهلي بـ 10 انتصارات، مقابل 5 للوحدة، فيما تعادل الفريقان في 10 مباريات، وسجل شباب الأهلي 45 هدفاً، مقابل 31 هدفاً للوحدة.

التمسك بالأمل

ويستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الشارقة عند الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء في القمة الثانية يحتل «فخر أبوظبي» المركز الخامس برصيد 29 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء، بينما قفز الشارقة خطوة للأمام بعد وصوله للمركز الثالث في الجدول بفوزه الغالي في الجولة الماضية على ضيفه شباب الأهلي بهدف، ووصل للنقطة 33 ورغم فارق النقاط مع العين المتصدر برصيد 42 نقطة، لكن مازال الفريقان يتمسكان بأمل بلوغ الصدارة مع وجود 9 جولات حتى النهاية،ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعد المستوى المتميز الذي قدمه الجزيرة في مباراته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أمام العين في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسبق ذلك فوزه خارج ملعبه على الإمارات في الدوري، بينما يقدم الشارقة مستويات أكثر تميزاً تحت قيادة مدربه كوزمين، وحقق فوزاً ثميناً في مباراة الجولة الماضية على شباب الأهلي.

صراع

ويستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة و45 دقيقة مساء فريق العروبة، في صراع القمة والقاع ويسعى العين المتصدر برصيد 42 نقطة للمحافظة على القمة بفارق كبير من النقاط فيما يبحث العروبة صاحب المركز 13 وقبل الأخير عن نتيجة إيجابية لإنعاش أمله في الهروب من القاع والابتعاد عن الخطر.

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية وهو مكتمل الصفوف بعد عودة جميع لاعبيه وفي مقدمتهم المدافع المتميز كوامي أتون، والجناح الشاب جوناتاس سانتوس، بالإضافة لكايو كانيدو ومحمد عباس. أما العروبة فيلعب بذكريات لقاء الذهاب والذي أحدث فيها الفريق عودة مثالية بعد أن كان متأخراً بثلاثية حتى وقت متأخر من زمن المباراة لينتفض ويدرك التعادل في الوقت القاتل.

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