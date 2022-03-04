«الأبيض» يتجمع 17 مارس في دبي استعداداً للقاء العراق

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعاً مهماً منتصف الأسبوع المقبل، بعد اكتمال عناصره، بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، من أجل وضع خطة التجمع المقبل وبرنامج التدريبات، استعداداً لملاقاة العراق يوم 24 الجاري في بغداد، وكوريا الجنوبية 29 من الشهر نفسه في دبي، في آخر جولات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يتجمع «الأبيض» 17 الجاري في دبي، ويخوض تدريبات محلية قبل التوجه إلي بغداد، لملاقاة العراق، بعد رفع الحظر عن الكرة العراقية.

ويستعرض أروابارينا، مع مساعديه، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب، خلال التجمع المقبل، على ضوء متابعة الجهاز الفني لمباريات الدوري والكأس، وسيتم رفع الأسماء للجنة المنتخبات والشؤون الفنية لاعتمادها وتضم القائمة عدداً من الأسماء التي برزت خلال جولات الدوري، فيما تخلو من اللاعبين طحنون الزعابي وعبد الله رمضان، الموقوفين للبطاقات الصفراء، ولكنهما سيشاركان في لقاء كوريا الجنوبية.

سيتم وضع برنامج الإعداد الفني بطموح تقديم «الأبيض» مستوى طيباً لتحقيق أمنية التأهل من خلال ثالث المجموعة الأولى، واللعب معثالث المجموعة الثانية.

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