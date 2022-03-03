النقبي والزعابي يديران مواجهة السالمية والعربي

المصدر: (الكويت – احمد عبد اللطيف )

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يصل إلى الكويت غداً الطاقم الدولي الإماراتي بقيادة عادل النقبي وصقر الزعابي حكم الفيديو «VAR» لإدارة مواجهة السالمية والعربي باستاد ثامر بنادي السالمية في إطار الجولة 12 للدوري الكويتي، وتحدد نتيجة المباراة بشكل كبير شكل المنافسة على القمة ويتصدر العربي الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يبلغ رصيد السالمية 20 نقطة.

وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي ثقتها الكاملة في الطاقم الدولي الإماراتي لإدارة المباراة بعدما شهدت مواجهة الفريقين الأسبوع الماضي بالدور قبل النهائي لكأس ولي العهد انتقادات عدة للحكم الاثيوبي تيسيما الذي أدار اللقاء، وكان النقبي أدار مواجهة للفريقين في الموسم قبل الماضي، وانتهت بفوز العربي بركلة جزاء.

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