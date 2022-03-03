مباراتان في الجولة 17 لدوري الشاطئية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تتجدد على الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة بدبي، منافسات الأسبوع السابع عشر لدوري الإمارات لكرة القدم الشاطئية، حيثُ تُقام مواجهتان، الجمعة، تجمع الأولى شرطة دبي مع ألتراس جنون، والثانية دبا الحصن مع الأشاوس.

وكانت نتائج الجولة الماضية، أسفرت عن فوز شرطة دبي على شباب الأهلي 10 – 8، وألتراس جنون على دبا الحصن 5 – 4، وبلدية دبي على الأشاوس 6 – 4.

ويتصدر فريق شرطة دبي الترتيب، برصيد 24 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي «الوصيف»، فيما حلّ دبا الحصن ثالثاً برصيد 19 نقطة، يليه ألتراس رابعاً بـ 14 نقطة، وبلدية دبي خامساً برصيد 12 نقطة، ثم الأشاوس سادساً بدون نقاط.

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