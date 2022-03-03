العين والعروبة.. صراع القمة والقاع

المصدر: العين- طلحة عبدالله الفجيرة – محمد فضل

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السادسة إلا ربع من مساء الجمعة، فريق نادي العروبة لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في صراع القمة والقاع حيث يسعى العين المتصدر برصيد 42 نقطة للمحافظة على صدارته والبقاء في القمة بنفس فارق النقاط الست على أقل تقدير، فيما يبحث العروبة صاحب المركز 13 وقبل الأخير عن نتيجة إيجابية للتقدم خطوة في سلم الترتيب وإنعاش أمله في الهروب من القاع والابتعاد عن الخطر.

ويدخل العين المباراة بمعنويات عالية وهو مكتمل الصفوف بعد عودة جميع لاعبيه وفي مقدمتهم المدافع المتميز كوامي أتون، والجناح الشاب جوناتاس سانتوس، بالإضافة لكايو كانيدو ومحمد عباس. أما العروبة فيلعب بذكريات لقاء الذهاب والذي أحدث فيها الفريق عودة مثالية بعد أن كان متأخراً بثلاثية حتى وقت متأخر من زمن المباراة لينتفض ويدرك التعادل في الوقت القاتل، ونصب الدولي البحريني علي مدن نفسه نجماً لتلك المباراة،ويأمل الفريق تحقيق نتيجة إيجابية أقلها التعادل أن لم يكن الفوز.

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، إدراكهم لحقيقة أنه لا توجد مباريات سهلة في مسابقة الدوري وقال: إذا كان هدفنا الفوز بلقب البطولة فينبغي علينا رفع مستوى التركيز في جميع المباريات وإظهار الروح القتالية مهما كانت هوية الفريق الذي نواجهه لأن جميع الفرق تقاتل لتحسين مركزها على خريطة جدول الترتيب وجميع المباريات تعتبر صعبة وقال: في مباراتنا الأخيرة بالدوري أمام اتحاد كلباء قدم الفريقان مباراة قوية ونجحنا في تأكيد تفوقنا بتسجيل هدفين والفوز بالنتيجة وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: بعد مباراتنا الأخيرة أمام الجزيرة بكأس رابطة المحترفين، لم يكن أمامنا سوى 48 ساعة فقط لتجهيز الفريق لمواجهة العروبة الليلة في دوري أدنوك للمحترفين، لذلك ركزنا على استشفاء اللاعبين، وحرصنا على الاهتمام بشؤون فريقنا، بغض النظر عن اسم ووضع الفريق الذي نواجهه، وأتمنى أن أرى جمهور العين محتشداً في مدرجات المباراة لدعم اللاعبين فتواجدهم يمثل الحافز المهم للجميع من أجل تقديم مردود يقود في النهاية لتحقيق النتيجة المأمولة.

أهمية

ووصف التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة مباراة العين بالمهمة لكل فريق مشيراً إلى أن العين يعتبر من الفرق المرشحة لنيل اللقب ولديه ثقل كبير وخيارات جيدة في كل الخطوط لكن فريقي أيضاً يسعى إلى تقديم العرض الجيد والذي يكفل له العودة بنتيجة إيجابية على الرُغم من صعوبة المهمة لكن بالعزيمة والإصرار واتباع التوجيهات من قبل لاعبي العروبة نستطيع تحقيق المفاجأة.

وأشار إلى تباين وضعية الفريقين فالعين يلعب من أجل المحافظة على الصدارة والاقتراب أكثر من الدرع والعروبة لتجنب الهبوط وإمكانية البقاء مع الكبار، وقال: نسعى لتقديم مباراة جيدة ثقتي كبيرة في لاعبي فريقي وسنخوض المباراة من أجل إيقاف هزائم الفريق والعودة بالعلامة الكاملة من عرين العين.

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