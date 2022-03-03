الجزيرة والشارقة.. التمسك بالأمل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم أبوظبي - أحمد عيسى

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يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الشارقة عند الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء الجمعة في قمة مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يسعى فيها الفريقان للتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه«فخر أبوظبي» المركز الخامس برصيد 29 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء.

بينما قفز الشارقة خطوة للأمام بعد وصوله للمركز الثالث في الجدول بفوزه الغالي في الجولة الماضية على ضيفه شباب الأهلي بهدف ووصل للنقطة 33 ورغم فارق النقاط مع العين المتصدر برصيد 42 نقطة، لكن مازال الفريقان يتمسكان بأمل بلوغ الصدارة مع وجود 9 جولات من النهاية، ما يشجعهما على الفوز في جميع المباريات المقبلة، لبلوغ الصدارة أو الوصول إلى الوصافة على أقل تقدير

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعد المستوى المتميز الذي قدمه الجزيرة في مباراته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أمام العين في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسبق ذلك فوزه خارج ملعبه على الإمارات في الدوري، بينما يقدم الشارقة مستويات أكثر تميزاً تحت قيادة مدربه كوزمين، وحقق فوزاً ثميناً في مباراة الجولة الماضية على شباب الأهلي رفع معنويات اللاعبين وجماهير النادي.

قوة

أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه واجه صعوبة في التحضيرات لأنه لم يمتلك سوى 48 ساعة فقط عقب مباراة العين تأهباً للقاء الشارقة، ذاكراً انه ملتزم بجدول المباريات ويتعامل مع الواقع وأضاف: سنحاول مساعدة اللاعبين على تحقيق الفوز رغم الإرهاق وضغط المباريات، وثقتي كبيرة في اللاعبين لتجاوز منافس قوي مثل الشارقة.

وأشار كايزر إلى تطور القوة الهجومية لمنافسه تحت قيادة مدربه كوزمين، ذاكراً أن الشارقة حافظ على انضباطه في الملعب وتحسن في الأداء الهجومي الشئ الذي يجعله أفضل من السابق، واكد مدرب الجزيرة أن ضغط المباريات دائماً موجود حتى وإن ابتعد فريقه عن الصدارة لأنهم، وحسب قوله، مطالبون بتحقيق الانتصارات، وأضاف: هذا الضغط لن يغير شيئاً في طريقة لعبنا أو حرصنا على تقديم كرة قدم جميلة وممتعة للجماهير، لذلك سنبذل جهدنا دائماً لتقديم أفضل المستويات وتحقيق الانتصارات.

أوقات صعبة

وقال كوزمين مدرب الشارقة إن الشارقة حاله مثل باقي الفرق بالدوري لديه جوانب إيجابية وجوانب سلبية، مطالباً بالإنتباه جيداً وضرورة أن يكون الفريق قوياً وحاضراً ذهنياً، وأشار إلى أن فريقه سيمر بأوقات صعبة في بعض فترات المباراة ولكن يجب المواصلة بطريقة إيجابية حتى يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية.

وتحدث كوزمين عن تأثير غياب صانع ألعاب وهداف الفريق كايو لوكاس عن المباراة مع عدم تسجيل الفريق لعدد كبير من الأهداف في المباريات السابقة وقال «»سجلنا 3 أهداف أمام الوصل، وفزنا أمام الظفرة بأريحية بينما سجلنا هدفاً وحيداً أمام اتحاد كلباء، كايو لاعب كبير ومهم في التشكيلة ولكننا لعبنا من دون وجوده أمام خورفكان ولدي ثقة في البدلاء وأعتقد أن اللاعب البديل يعرف أهمية المباراة وجميع اللاعبين يعلمون أهمية تعويض أي غياب مهما كان اللاعب مهماً وجميع العناصر في النهاية مهمين.

وعن طريقة لعب الجزيرة قال كوزمين: قد نواجه أوقاتاً صعبة في المباراة وكنت اقصد هذه النقطة تحديداً، نعرف أننا قد نجد صعوبة في السيطرة وامتلاك الكرة نسبة لطريقة لعب الجزيرة وسنحاول نحن الاستحواذ على الكرة وهو أمر ليس بالسهل لكننا سنحاول جهدنا.

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