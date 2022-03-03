«الصقور» يحسم لقب بطولة تحت 13 سنة مبكراً

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق صغار الصقور إنجازاً كبيراً بالفوز بلقب دوري تحت 13 سنة «ب»، قبل 4 مباريات من نهاية المنافسة، منتزعاً اللقب بالعلامة الكاملة حتى الآن، وذلك بعد فوزه في جميع مباريات المنافسة دون خسارة أو تعادل خلال 18 مباراة برصيد 54 نقطة، متفوقاً على وصيفه إتحاد كلباء بفارق 13 نقطة.

وخلال مشوار المنافسة أبهر صغار «الإمارات»، الجميع بالقوة الهجومية الكاسحة للفريق والتي تمكنت من الوصول إلى شباك كل المنافسين وأحرزت 192 هدفاً، بمتوسط تجاوز 10 أهداف في المباراة الواحدة، ويتصدر 3 من لاعبيه قائمة هدافي المنافسة بقيادة محمد بلاري الذي أحرز رقماً قياسياً بلغ 46 هدفاً، وما زالت الفرصة متاحة أمامه لزيادة غلته من الأهداف في الجولات المتبقية، ويليه زميلاه في الفريق روبرت أميل وفادي عباس برصيد 31 هدفاً لكل منهما، وتميز الفريق أيضا على مستوى الجانب الدفاعي باستقباله 15 هدفاً فقط كأقوى خط دفاع يليه الشارقة ثاني أفضل خط دفاع والذي استقبلت شباكه 41 هدفاً، ونجح الصقور في تأمين الدفاع رغم الأسلوب الهجومي الذي يتميز به ليؤكد تفوقه دفاعياً وهجومياً وأحقيته بحسم اللقب مبكراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز