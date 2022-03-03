النصر يطلق نظاماً إلكترونياً لاستقطاب اللاعبين والمدربين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أطلقت شركة النصر لكرة القدم الرابط الإلكتروني للاستقطاب «E-N45» في الموقع الرسمي للنادي لتجهيز قاعدة بيانات شاملة للخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والوسطاء لشركة كرة القدم، وذلك في إطار حوكمة الإجراءات بشركة النصر لكرة القدم وتسهيل التواصل مع الوكلاء والوسطاء وفق تطبيق أفضل الممارسات الخاصة باستقطاب اللاعبين والكوادر الفنية في أندية كرة القدم المحترفة.

وتتضمن المبادرة توفير رابطين على الموقع الرسمي كالتالي، استمارة عرض خدمات لاعب كرة القدم، استمارة عرض خدمات مدرب كرة قدم. ويقوم الوكيل أو الوسيط بتعبئة البيانات المطلوبة بالرابطين وإرسالها إلكترونياً في النظام مما يسهل عملية التصنيف.

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