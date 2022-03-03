الجزيرة.. جرعة معنوية لخلفان مبارك

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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قدم الجزيرة جرعة معنوية عالية التأثير للاعبه خلفان مبارك «26 عاماً» الذي يخضع للعلاج من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، والتي أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الماضية واستدعت إجراء عملية جراحية له قبل أكثر من شهر بألمانيا.

وتمثلت الجرعة المعنوية في تمديد التعاقد معه لمدة 4 سنوات قادمة قبل نهاية عقده في يوليو المقبل، ليستمر مع «فخر أبوظبي» حتى منتصف 2026، وذلك قبل عودته المرتقبة من جديد للتدريبات خلال الأسبوعين المقبلين، حسب ما أعلن عنه النادي سابقاً.

وما يساهم في رفع معنويات صانع ألعاب فخر أبوظبي، تمسك النادي باستمراره لفترة زمنية طويلة، وتمديد العقد معه وهو مصاب، على الرغم من ظهوره في 5 مباريات فقط خلال الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين بعدد دقائق لعب 244 دقيقة، ومشاركته في مباراة واحدة بكأس المحترفين لمدة 58 دقيقة، ما يؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به خلفان مبارك داخل أسوار النادي وثقة الجهاز الفني في إمكاناته الفنية، الشئ الذي يدفعه للمزيد من الاجتهاد قبل نزوله إلى أرضية الملعب وهي الخطوة التي يترقبها الجمهور.

ويعتبر خلفان مبارك من أكثر عناصر الجزيرة تأثيراً على الفريق في السنوات الأخيرة بأدائه المتميز، وأكثر لاعب ساهم في صناعة الأهداف، التي أحرزها علي مبخوت خلال مسيرته بالدوري، بصناعة 15 من 177 هدفاً.

وكان خلفان قد انضم إلى فخر أبوظبي قادماً من شباب الأهلي، في منتصف عام 2013 بعد تألقه اللافت حينها مع المنتخبات الوطنية، ليكون موسمه الحالي هو العاشر له مع فخر أبوظبي، حيث شارك في 136 مباراة في الدوري بعدد دقائق لعب 9243 دقيقة، وأحرز 30 هدفاً خلال مسيرته، ويعتبر رابع أقدم لاعب في الجزيرة بعد علي خصيف وعلي مبخوت وسالم راشد.

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