الظفرة يقيل ميكالي ويعين المغربي الإدريسي مدرباً للفريق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة إقالة مدرب الفريق الأول، البرازيلي روجيرو ميكالي، وإسناد مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة للمغربي بدر الدين الإدريسي، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق.

ويحتل الظفرة المركز الـ12 في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة، ولم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط خلال 17 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وتعادل في 5، وخسر 10 مباريات.

وكان الظفرة قد تعاقد مع ميكالي في أكتوبر الماضي عقب إقالة السوري محمد قويض، وتولى المهمة بعد نهاية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب، ولم ينجح في تغيير النتائج السلبية.

وقال أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم بالظفرة في بيان رسمي، إن الشركة اتخذت قرارها بالإجماع ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الله بطي القبيسي، بعد دراسة مسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن شركة الكرة ظلت تتابع الفريق عن قرب ووفرت للمدرب السابق كل ما يحتاجه ولم يطرأ تغيير فني واضح يشير إلى تحسن النتائج مستقبلاً، مما استدعى التدخل واتخاذ قرار إقالة المدرب حفاظاً على استمرارية الفريق في المرحلة المقبلة.

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