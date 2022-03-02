الظفرة يقيل ميكالي ويعين المغربي بدر الدين الإدريسي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، إقالة مدرب الفريق الأول، البرازيلي روجيرو ميكالي، وإسناد مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، للمغربي بدر الدين الإدريسي، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

ويحتل الظفرة المركز الـ 12 في دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 11 نقطة، ولم يحقق الفوز إلا في مباراتين فقط، خلال 17 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وتعادل في 5، وخسر 10 مباريات.

وكان الظفرة قد تعاقد مع ميكالي في أكتوبر الماضي، عقب إقالة السوري محمد قويض، وتولى المهمة بعد نهاية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب، ولم ينجح في تغيير النتائج السلبية.

وقال أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم بالظفرة، في بيان رسمي، إن الشركة اتخذت قرارها بالإجماع خلال اجتماعها، الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الله بطي القبيسي، بعد دراسة مسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن شركة الكرة ظلت تتابع الفريق عن قرب، ووفرت للمدرب السابق كل ما يحتاجه من طاقم فني مساعد بالكامل، واستقطبت خلال فترة الانتقالات الشتوية 7 لاعبين جدد، منهم ثلاثة لاعبين مواطنين، واثنين أجانب ومقيمين على مستوى عالٍ، غير أن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، ظلت تتراجع، ولم يطرأ تغيير فني واضح، يشير إلى تحسن النتائج مستقبلاً، ما استدعى التدخل، واتخاذ قرار إقالة المدرب، حفاظاً على استمرارية الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح القبيسي أن قرار الشركة بتكليف بدر الدين الإدريسي، الذي عمل مساعداً في الجهاز الفني المقال، يأتي عطفاً على قربه من الفريق واللاعبين، وعمله خلال السنوات السابقة داخل النادي، مع أغلب المدربين السابقين، بالإضافة إلى تأهيله وخبرته الفنية، إذ ارتأت إدارة الشركة تكليفه بالمهمة في الفترة المقبلة.

ووجّه القبيسي الشكر إلى ميكالي، على الفترة التي قضاها مع الفريق، في ظل حالة عدم التوفيق التي لازمته، متمنياً التوفيق للمدرب الجديد، من أجل تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها خلال الموسم الحالي.

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