7 مدربين ضحية 17 جولة بالدوري الإماراتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تساقط مدربو أندية الدوري الإماراتي «دوري أدنوك للمحترفين» واحداً تلو الآخر، خلال 17 جولة حتى الآن لعُبت من منافسات البطولة المحلية التي بدأت في شهر أغسطس الماضي.

ورحل حتى الآن سبعة مدربين، نستعرضهم خلال الأسطر التالية:

عبدالعزيز العنبري

رحل الإماراتي عبدالعزيز العنبري عن تدريب نادي الشارقة في شهر أكتوبر الماضي، بعد تعرض الفريق لخسارة بثلاثية من النصر في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، جاءت هذه الخسارة لتصبح الأولى للفريق أمام النصر منذ عام 2016، وقام مسؤولو النادي بتعيين الروماني أولاريو كوزمين بدلاً منه.

هينك تين كات

أنهى نادي الوحدة في شهر أكتوبر الماضي، خدمات المدرب الهولندي هينك تين كات بعد سلسلة من النتائج المخيبة للفريق الأول تحت قيادته، وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الوحدة ينهي التعاقد مع المدير الفني هينك تين كات بالتراضي»، وتم تعيين الفرنسي غريغوري دوفرينيس بدلاً منه.

محمد قويض

أقال فريق الظفرة في شهر أكتوبر الماضي، السوري محمد قويض من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية، وأعلن التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي خلفاً له في قيادة، حيث لم ينجح الفريق تحت قيادة قويض في تحقيق أي فوز.

إقالة ميكالي

بعد أشهر قليلة أعلن نادي الظفرة عن إقالة جديدة لمدرب فريقه، حيث رحل روجيرو ميكالي الذي كان تولى المهمة بدلاً من قويض، وتم تعيين المغربي بدر الدين إدريسي في منصب المدير الفني بدلاً منه.

طارق السكتيوي

أعلن نادي الإمارات في شهر ديسمبر الماضي عن إقالة المدرب المغربي طارق السكتيوي على خلفية سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته، وتم تعيين المصري أيمن الرمادي بدلاً منه.

كايو زناردي

أعلن نادي خورفكان إنهاء عقد مدربه البرازيلي كايو زناردي في ديسمبر الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق وتلقيه خسارة بأربعة أهداف من الجزيرة بالدوري، وتعاقد خورفكان مع الأرجنتيني غابرييل كالديرون بدلاً منه، وذلك في يناير الماضي.

رامون دياز

في شهر فبراير الماضي، أعلن نادي النصر عن إقالة رامون دياز من تدريب الفريق الأول، بعد الخسارة من عجمان بهدف، ليفشل العميد تحت قيادة دياز في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات متتالية، ويتولى حالياً تدريب النصر الوطني سالم ربيع منذ رحيل دياز.

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