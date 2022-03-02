«كأس العالم» في متحف المستقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استضاف متحف المستقبل بدبي كأس العالم أمس، وذلك قبل أن يصل أخيراً لمحطته النهائية قطر لاستضافتها مونديال 2022 هذا العام، نظم هذه الجولة شركة ڤيزا العالمية، وشارك في فعالية جولة كأس العالم بدبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وعدد من أبطالنا من فئة أصحاب الهمم.

وعبّر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سروره بعودة كأس العالم إلى دولة الإمارات مرة أخرى ضمن إطار جولة الكأس الأغلى والأهم في عالم كرة القدم والرياضة عموماً في عدد من المدن العالمية ومن بينها دبي للترويج لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال حارب، إن دولة الإمارات محطة أساسية لجولة الكأس الذهبية الشهيرة، حيث اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم والشركات الراعية على الحضور إلى هنا لعرض الكأس في عدد من المعالم السياحية والصروح الحضارية المميزة في دبي وكذلك زيارة عدد من المؤسسات وتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تحظى باهتمام إعلامي كبير ومتابعة جماهيرية واسعة.

وأضاف، بعد جولتين ناجحتين رائعتين للكأس في أجمل المناطق للترويج لكأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا، ها هي الكأس تعود للمرة الثالثة إلى دبي في إطار جولتها العالمية الخاصة بكأس العالم 2022 وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة الإمارات في جميع المجالات ومن بينها الرياضة والتسويق التجاري، كما يؤكد العلاقة المتينة لمؤسسات الدولة مع الفيفا والشركات الراعية، حيث تقوم شركة فيزا العالمية بالجولة الحالية باعتبارها شريكاً للفيفا وكذلك شريكاً مالياً للعديد من المؤسسات الوطنية وتربطها علاقة طويلة ومتينة بمؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، ويسرنا أن يكون مجلس دبي الرياضي مشاركاً مع مختلف المؤسسات الوطنية والرياضية في الاحتفالات الثلاثة بكأس العالم.

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