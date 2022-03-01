التعادل الإيجابي يفصل بين الجزيرة والعين في كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعادل الجزيرة وضيفه العين 1-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، تفاعل الجمهور مع أحداثها وشهدت عدداً من الفرص المهدرة للفريقين خصوصاً «فخر أبوظبي» الذي أضاع العديد من السوانح، ويلتقى الفريقان في لقاء الإياب يوم 8 مارس الجاري خلال مواجهة الحسم لنيل بطاقة التأهل للنهائي.

في الشوط الأول من اللقاء نال الجزيرة الأفضلية بالسيطرة على الكرة وقيادة الهجمات التي شكلت خطورة على مرمى العين مع غياب التنظيم في الخط الدفاعي، لتقع المسؤولية على خالد عيسى حارس المرمى الذي أبعد 3 أهداف عن شباكه، فيما غابت الفعالية الهجومية عن «الزعيم» وعلى الرغم من ذلك نجح في إحراز هدف التقدم برأسية مدافعه كوامي في الدقيقة 19، وخلال الجزء الأخير من هذا الشوط تحرك العين بإيجابية وقاسم مضيفه السيطرة لكن دون جديد.

وفي الشوط الثاني واصل الجزيرة هجومه بحثاً عن إدراك التعادل، وأهدر زايد العامري فرصة تألق فيها خالد عيسى، وبعدها مباشرة نجح البديل برونو دي أوليفيرا في إحراز هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 51، ومع تقدم دقائق اللعب أجرى الفريقان عدداً من التبديلات لفك شفرة الشباك واستمر اللعب بهجوم متبادل بعد أن حرك البديل لابا خط المقدمة في العين، ليتواصل اللعب سجالاً حتى أطلق قاضي الجولة صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي.

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