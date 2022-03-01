جوستافو يقود شباب الأهلي للفوز على الوحدة في كأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير غلام كاركر

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فاز شباب الأهلي على الوحدة بهدف دون مقابل، وسجله اللاعب البديل جوستافو أوليفرا في الدقيقة 80 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين، ويلتقي الفريقان مجدداً يوم 8 مارس الحالي، في لقاء الإياب على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي.

وبدأ شباب الأهلي، بتشكيلته الأساسية، وقابله الوحدة بتشكيلة غلب عليها عناصر من شباب النادي، وكان من الطبيعي أن تميل الأفضلية لشباب الأهلي في الشوط الأول، وألغى حكم المباراة هدفاً سجله مهدي قائدي، بداعي التسلل في الدقيقة 5، وسدد كارتابيا كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 13، وسدد محمد جمعة «بيليه»، كرة سهلة بين يدي راشد علي حارس الوحدة في الدقيقة 26.

وظلت الخطورة قائمة من جانب شباب الأهلي، وأضاع أولسن في الدقيقة 35، فرصة تسجيل أولى لأصحاب الأرض، عندما واجه حارس الوحدة، ولعب الكرة من فوق رأسه، إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

ولاحت أولى فرص الوحدة الحقيقية في الدقيقة 39، برأسية منصور المنهالي، والتي ذهبت في المكان الذي يقف فيه ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، ولم يجد صعوبة في إمساك الكرة، وتدخل وليد عباس مدافع شباب الأهلي، في التوقيت المناسب، وأنهى هجمة خطرة للوحدة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وواصل شباب الأهلي، تفوقه الميداني في الشوط الثاني، وسدد محمد جمعة، ركلة حرة جانبية مباشرة على المرمى في الدقيقة 58، ولامست كرته يد الحارس والعارضة، وتحولت إلى ركلة ركنية، ورد طحنون الزعابي للوحدة، بتسديدة قوية، ردت من عارضة شباب الأهلي في الدقيقة 70.

وتلقى محمد جابر مدافع شباب الأهلي، طرداً مباشراً في الدقيقة 73، بعد عرقلته خليل إبراهيم، ليمنعه من الانفراد بالمرمى، في هجمة واعدة للوحدة، وسجل لاعب شباب الأهلي المقيم، البديل البرازيلي جوستافو أوليفرا، هدف فريقه والمباراة الوحيد، في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ورد قائم الوحدة، آخر فرص المباراة، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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