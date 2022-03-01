تصفيات المونديال: الإمارات تستضيف مباريات سوريا والصين "البيتية"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة الإمارات للمباريات "البيتية" المقبلة لكل من الصين وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتلتقي الصين مع السعودية في 24 مارس ضمن المجموعة الثانية على ستاد الشارقة، في مباراة يحتاج فيها "الاخضر" الى الفوز لضمان بلوغ نهائيات المونديال المقرر من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين.

في المقابل، تلتقي سوريا مع العراق في 29 مارس على ستاد راشد في دبي ضمن المجموعة الأولى، علما بان الاول فقد الأمل في التأهل في حين يملك العراق فرصة ضئيلة لاحتلال المركز الثالث وخوض الملحق الاسيوي ضد ثالث المجموعة الثانية، على ان يواجه الفائز بينهما خامس اميركا الجنوبية في ملحق خاص يقام في الدوحة في يونيو.

وكان منتخبا ايران وكوريا الجنوبية ضمنا التأهل عن القارة الاسيوية حتى الان.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز