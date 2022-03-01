صراع الأربعة الكبار في كأس المحترفين اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقام اليوم مباراتان في ذهاب كأس رابطة المحترفين، حيث يستضيف شباب الأهلي نظيره الوحدة في الخامسة والنصف مساء باستاد راشد، ويلعب الجزيرة مع العين في الثامنة مساء باستاد محمد بن زايد، وتبحث الفرق الأربعة عن نتيجة إيجابية قبل الإياب 8 الجاري. وتبدو كأس المحترفين، الفرصة الأخيرة لشباب الأهلي للخروج بلقب بالموسم الحالي فيما يأمل الوحدة الوصول للنهائي والمنافسة على لقب جديد.

وفي المقابل فإن الجزيرة يمتلك دافعاً كبيراً للمضي قدماً في البطولة، خاصة وأن مهمة المحافظة على لقب الدوري صعبة، بينما يسعى العين لمواصلة تألقه مستفيداً من الروح المعنوية العالية للاعبيه، للمنافسة على أكثر من لقب في واحد من أفضل مواسمه خلال السنوات الأخيرة.

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