البطائح بطل «درع الخمسين» للصالات

المصدر: (الشارقة- ياسر قاسم )

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توج فريق البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات، ونال «درع الخمسين» بفوزه، أمس، على الشارقة في نهائي مثير، حسمه البطائح بملعبه في آخر ثانية من مباراة الإياب، التي انتهت بفوز الشارقة 5 - 3 لتصبح النتيجة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 - 6 لصالح البطائح لفوزه ذهاباً 4 - 1 في ملعب الشارقة.

وظل البطائح متأخراً 2 - 5 قبل أن ينجح في تقليص الفارق إلى 3 - 5 في آخر ثانية من المباراة، ليحسم الدرع لصالحه.

وقام عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وحمد بن حمودة رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، بتتويج الأبطال بالدرع الغالية.

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