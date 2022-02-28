شرطة دبي يتصدر دوري الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدر فريق شرطة دبي مسابقة دوري الكرة الشاطئية في ختام الجولة 16، برصيد 24 نقطة بعد فوزه بالركلات الترجيحية على شباب الأهلي 10 - 8 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل،وحل «فرسان دبي» وصيفاً بفارق المواجهات المباشرة،وأسفرت مباريات الجولة عن فوز بلدية دبي على الأشاوس 6 - 4،وألتراس جونون على دبا الحصن 5 - 4،في الأشواط الإضافية،وحلّ دبا الحصن ثالثاً برصيد 19 نقطة، يليه ألتراس،14 نقطة، وبلدية دبي،12 نقطة، ثم الأشاوس بلا نقاط، وأسفرت مباريات الجولة عن فوز بلدية دبي على الأشاوس 6 - 4،و ألتراس جونون على دبا الحصن 5 - 4،في الأشواط الإضافية

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