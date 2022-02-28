«المحترفين» تناقش خطط التسويق

المصدر: ( أبوظبي - البيان الرياضي )

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ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه الدوري أمس عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، مستجدات الخطط التسويقية والشؤون التجارية، ونتائج برنامج بناء المهارات التعليمية المنصرم، والخطة الخاصة بالنسخة الجديدة للبرنامج لموسم كما تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات منتدى تطوير الدوري الإماراتي.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من جمال المري نائب الرئيس، محمد اليماحي، حسن المري، سعيد الكعبي وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة.

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