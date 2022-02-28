التعليم والمعرفة تطلق كأس الألعاب الرياضية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت اليوم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق كأس الألعاب الرياضية لطلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، وهي مبادرة رياضية متكاملة تهدف إلى تحفيز الطلبة لممارسة مختلف أنواع الرياضات ورفع مستوى النشاط والصحة البدنية ضمن المجتمع المدرسي، وذلك عبر تنظيم سلسلة من البطولات والمنافسات الرياضية بين المدارس سنوياً. كما تعمل هذه المبادرة على ترسيخ القيم الإيجابية بين الطلبة ومنها الروح الرياضية والتعاون والمثابرة والعمل ضمن فريق، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العملية والقيادية.

وسيشهد كأس الألعاب الرياضية في نسخته الأولى للعام الحالي تنظيم بطولة لكرة القدم بمشاركة أكثر من 1,000 طالب وطالبة بعمر 12-14، موزعين على 64 فريقاً. ويوفر كأس الألعاب الرياضية للطلبة فرصة مميّزة لتحسين مستوى لياقتهم البدنية من خلال التدريب المستمر الذي سيحصلون عليه من قبل مدربين خبراء في المجال الرياضي، بالإضافة إلى استعراض قدراتهم ومواهبهم في بيئة تنافسية وودية.

وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: «حرصاً منا على توفير بيئة تعليمية متكاملة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، أطلقنا كأس الألعاب الرياضية لتشجيع الطلبة على العودة لعيش نمط حياة صحي ونشيط. ونحن على ثقة بأن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على المستوى النفسي والبدني والاجتماعي للطلبة، وبالتالي تعزيز أدائهم الأكاديمي».

تتبارى الفرق ضمن فئة الفتيان والفتيات بشكل منفصل يومي 5 و6 مارس على أرض استاد زايد للكريكت، ليتأهل الفريقان الفائزان ضمن كل فئة للمشاركة في نهائي كأس الألعاب الرياضية الذي سيُقام الأحد 20 مارس.

ولتعزيز الأجواء الاحترافية للبطولة، سيتم تنظيم المباراة النهائية لكأس الألعاب الرياضية على أرض استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة الرياضي، حيث ستتمكن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائي من عيش تجربة احترافية واقعية على أرض الاستاد الذي يتسع لـ 38 ألف مشجع. وستكون مباريات الكأس مفتوحة أمام الجمهور من أُسر الطلبة وزملائهم وغيرهم من المشجعين لحضور التصفيات التي تقام خلال عطلة الأسبوع والمباريات النهائية، والاستمتاع بالأجواء الحافلة بالتشويق إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية المرافقة للكأس، بما في ذلك تقديم الجوائز لأفضل المشجعين.

وحرصاً على صحة وسلامة الطلبة والمشجعين، يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي للحد من انتشار فيروس (كوفيد19)، بما في ذلك اتباع متطلبات الدخول إلى استاد زايد للكريكت واستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة الرياضي.

وفيما تركز النسخة الأولى من الكأس على رياضة كرة القدم، أكدت الدائرة خططها لتوسعة أنشطة الكأس لتشمل المزيد من الرياضات في النسخ المقبلة، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في الفعاليات وممارسة رياضاتهم المفضلة. وأضاف الحمادي في هذا الشأن: «يأتي تنظيم كأس الألعاب الرياضية ضمن استراتيجية الدائرة لتفعيل دور التربية البدنية كجزء فعال في المنظومة التعليمية الشاملة لإمارة أبوظبي. فبينما نحفّز الطلبة على ممارسة الرياضة والحفاظ على نشاطهم وصحتهم البدنية والذهنية، نقوم برعاية المواهب الرياضية في أبوظبي ونمكنهم من إطلاق قدراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم في المجالات التي تقع في نطاق اهتماماتهم».

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