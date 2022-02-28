جامعة الشارقة تطلق كأس الجاليات لكرة القدم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أطلقت عمادة شؤون الطلاب قسم النشاط الرياضي بجامعة الشارقة، برعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، بطولة كأس مدير الجامعة الأولى للجاليات بكرة قدم للصالات 2022، وذلك بالصالة الداخلية لملعب كرة القدم.

يشارك بالبطولة 28 فريقاً تمثل الجاليات من أسرة جامعة الشارقة بكافة أعضائها من الهيئات التدريسية والإدارية والفنية والطلابية، وقد أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً للمباريات الخاصة بالتصفيات يستمر لمدة عشرة أيام لمعرفة الفريق الفائز بالبطولة، حضر الافتتاح الدكتور غوردون هاندكي، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة الواسعة للطلاب من مختلف الجنسيات في البطولة جنباً إلى جنب مع أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وحرصهم جميعاً على ممارسة الأنشطة الرياضي.

حيث بدأ حفل الافتتاح بكلمة للكابتن صلاح طاهر العامري رئيس قسم النشاط الرياضي، رحب من خلالها بالحضور وأشاد بدعم إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلاب، حيث ساهم ذلك في استمرار الأنشطة الرياضية وتألقها بالجامعة، وقدم الشكر لرعاة البطولة الخارجيين وجميع من ساهم في التخطيط والإعداد لهذه التظاهرة الكروية، وخصوصاً مدربي كرة القدم على حسن التنظيم وظهور المناسبة بالشكل الذي نال استحسان جميع المشاركين والضيوف.

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