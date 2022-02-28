وفد الزعيم يطلع على مبادرات مختبر ابتكار شرطة العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

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اطلع وفد من شركة نادي العين الرياضي، على الخطط والمبادرات التطويرية بمديرية شرطة العين في شرطة أبوظبي وممارساتها في مختبر الابتكار ودعم المبدعين من منتسبيها وذلك تزامناً مع شهر الإمارات الابتكار.

ورحب العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي بالوفد مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على دعم وتشجيع المبدعين وتنمية مهاراتهم الإبداعية، تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات في أن تصبح الدولة بمصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً عالمياً.

واستمع الوفد إلى شرح من قبل الرائد الدكتور تغريد الداري رئيس قسم الشؤون الإدارية ومنسق فريق الابتكار في المديرية حول فكرة إنشاء المختبر والذي تم تصميمه بجهود ذاتية من قبل العاملين بالمديرية.

واطلع الوفد على آلية عمل منصات الابتكار وأهدافها في تعزيز القدرات الإبداعية للمنتسبين، والخطط المستقبلية للمختبر في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الشرطية المتميزة الساعية إلى تقديم أعلى معايير الجودة في العمل ورفع ثقة الجمهور بالشرطة.

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