«الجزيرة الحمراء» يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي في اجتماعه الأول توزيع المناصب والحقائب الإدارية باختيار عبدالناصر بن عمران الشامسي، أميناً عاماً لمجلس الإدارة، وأحمد محمد العلكيم الزعابي أميناً للسر المساعد، والدكتور إبراهيم الجمالي، مديراً للنادي، وسلطان يوسف الزعابي، مديراً للموارد المالية والاستثمارات، وحسن حمد الزعابي رئيساً للجنة الرياضية.

ووجه سيف حمد بن قضيب الزعابي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على الثقة الغالية التي حازها مجلس الإدارة الجديد بعد قرار تشكيله أخيراً، مؤكداً أن النادي يستلهم الرؤية السديدة من سموهما لتحقيق تطلعات الفئات الشبابية المختلفة وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتعزيز دور الشباب في البناء والتنمية والازدهار لتحقيق المنجزات الوطنية.

وأشاد بجهود مجلس الإدارة السابق ومجالس الإدارات كافة المتعاقبة على تولي المسؤولية الإدارية في النادي، وذلك من خلال السعي لتعزيز رسالته ورؤيته في إثراء المجتمع بالمبادرات الإيجابية التي تحقق تطلعات الشباب من خلال البرامج والخطط الطموحة للتطور الرياضي، مرحباً بالأعضاء الجدد في مسيرة البناء والعمل والإنجازات.

و شدد الزعابي على ضرورة تطوير جميع القطاعات في النادي وتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالبنية التحتية سواء كانت منشآت أو مرافق حتى تعكس الصورة الحضارية عن النادي، والتركيز على الجانب الاجتماعي وفتح أبوابه أمام مشاركة الجميع، فضلاً عن تطوير العمل الإداري ودعم الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الأهداف المنشودة، وتطوير الأنشطة الرياضية ووضع استراتيجية مدة ثلاث سنوات توازن بين الإيرادات والمصروفات.

لجنة

وقرر المجلس تشكيل لجنة لتطوير البنى التحتية برئاسة سلطان يوسف بن سيفان الزعابي، وعضوية الدكتور إبراهيم الجمالي وأحمد محمد سعيد العلكيم والبادي محمد أحمد مقرراً وأحمد عادل عضواً، إلى جانب بحث تشكيل لجنة رياضية تضم أعضاء من خارج مجلس الإدارة إلى جانب تشكيل لجنة ثقافية واجتماعية وتأسيس مركز إعلامي بالنادي.

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