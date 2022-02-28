اليوم ختام بطولة زايد بن هزاع بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تختتم مساء اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الثانية عشرة لأكاديميات الأشبال تحت 14 و12 سنة، والتي نظمها نادي أبوظبي الرياضي وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت مشاركة 16 فريقاً على مستوى الفئتين، وكانت البطولة قد شهدت مساء أمس إقامة مباريات الدور قبل النهائي لفرق المربع الذهبي لكل فئة والتي اختتمت في ساعة متأخرة لتحديد شكل النهائي الذي يقام مساء اليوم لترتيب الفرق وتتويجها.

وكانت فئة تحت 12سنة قد شهدت لقاء فريق أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي متصدر المجموعة الأولى مع فريق أكاديمية كرة القدم للجميع وصيف المجموعة الثانية، فيما التقي في المباراة الثانية للفئة نفسها فريق أكاديمية باس متصدر المجموعة الثانية، مع فريق أكاديمية سليساو وصيف المجموعة الأولى، ويتحدد اليوم بطل تلك الفئة ووصيفه والمركز الثالث البرونزي.

أما فئة تحت 14 سنة فقد شهدت مساء أمس لقاء فريق نادي أبوظبي الرياضي متصدر المجموعة الأولى لتلك الفئة مع فريق أكاديمية تراك وفي المباراة الثانية تقابل فريق أكاديمية شامبيون متصدر المجموعة الثانية مع فريق نادي الدعم الرياضي الوصيف، وسيتحدد اليوم الترتيب النهائي لتلك الفئة وتتويج الفائزين ونجوم البطولة.

وأشاد محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي، برعاية الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة السنوية، ودعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي مما أسهم في استمرار البطولة السنوية، مشيداً بجهود الفرق المشاركة وحرصها بتطبيق الضوابط الصحية والتباعد الاجتماعي، وجدد محفوظ إشادته بجهود اللجنة المنظمة للبطولة مما انعكس على المستوى الفني الذي وجد متابعة العديد من العائلات والرياضيين والأندية.

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