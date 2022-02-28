لابا كودجو يفسد فرحة مالابا

المصدر: كلباء – محمد فضل

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رغم فرحة بينال مالابا نجم هجوم كلباء بتكريمه بجائزة «فانتاسي»، من رابطة المحترفين قبل مباراة فريقه مع العين بالجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، إلا أن فرحته لم تكتمل لخسارة فريقه المباراة بنتيجة 0 - 2، وساهم هدف مواطنه لابا كودجو في إفساد فرحته.

وكانت جماهير «النمور»، تتمنى مشاهدة مالابا وهو يسجل في شباك «الزعيم» متصدر الدوري، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق، رغم حصول مالابا على أكثر من فرصة مضمونة أمام مرمى حارس العين خالد عيسى، الذي وقف سداً منيعاً أمام كل شاردة وواردة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة.

وعقب اللقاء، تصافح لابا ومالابا، وتبادلا التهاني، حيث هنأ لابا، مواطنه بجائزة «فانتاسي»، والذي رد عليه بتهنئته بحفاظه على لقب هداف المحترفين.

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