الحريف وانسبايرمي بطلا أكاديميات الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي أمس بمنتزه الشارقة الوطني، بطولة أكاديميات كرة القدم الخاصة التي أقيمت لفئتي 13 و15 سنة بمشاركة 12 فريقاً، حيث فاز فريق الحريف ببطولة تحت 13 عاماً، وتبعه فريق انسبايرمي في المركز الثاني، ثم فريق تايجر في المركز الثالث، بينما فاز فريق انسبايرمي ببطولة تحت 15 عاماً وتلاه فريق فالكون في المركز الثاني، ثم ريتش تارجيت في المركز الثالث.

شهد الختام وتتويج الفائزين عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد الله بن سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة الاحتراف ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس اللجنة المنظمة وجاسم الدوخي عضو اللجنة المنظمة.

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