الجولة 17.. ملامح البطل

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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بدأت ملامح البطل والهابطين من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2021 ـ 2022، بالظهور بقوة مع نهاية مباريات الجولة السابعة عشرة، واقترب العين كثيراً من تحقيق الدرع، بحفاظه على قمة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما انحصر صراع الهبوط بين الظفرة والعروبة والإمارات، باحتلال المراكز من 12 إلى 14 برصيد 11 و9 و6 نقاط بالترتيب.

وتبقى حسابات الصراع على درع الدوري قائمة حسابياً، ولكن مع مواصلة العين، لنتائجه الإيجابية، وتحقيقه الفوز، على اتحاد كلباء 2 ـ 0، في الجولة 17 تبدو الأمور أقرب كثيراً للعين الذي يعتمد على نفسه هذا الموسم بدون انتظار هدايا من الآخرين، وحافظ العين على فارق الـ6 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني الوحدة، والذي حقق بدوره الفوز على الوصل 2 ـ 1، وأي تعثر لأي من الفريقين في الجولات الـ9 المتبقية من عمر الدوري، سوف يشعل أجواء الصراع على اللقب.

وابتعد شباب الأهلي، عن الصراع كثيراً ببقائه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بعد خسارته 0 - 1 من مضيفه الشارقة، والذي عزز تواجده في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويبقى الجزيرة قريباً من دائرة المنافسة، بعد فوزه على الإمارات 3 - 0، واحتلاله المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع اتحاد كلباء، وفي الوقت نفسه، هناك استقرار في المنطقة الدافئة، مع احتلال عجمان للمركز السادس برصيد 25 نقطة، بعد فوزه على العروبة 3 - 0.

طوق النجاة

واحتل النصر المركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد خسارته الثقيلة 0 - 4 أمام مضيفه خورفكان، والذي احتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، واحتل الوصل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، رغم الخسارة من الوحدة، وبفارق المواجهات المباشرة عن بني ياس في المركز التاسع، بعد فوزه على ضيفه الظفرة 2 - 0.

وانحصر الصراع على النجاة من الهبوط بين الظفرة والعروبة والإمارات، وسيكون القتال بينهم شرساً خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري، في ظل فارق النقاط البسيط بين الفرق الثلاثة، وإن كان الإمارات الأقرب كثيراً إلى الهبوط، وسيكون على الفرق الثلاثة خوض جميع مبارياتهم المقبلة باعتبارها نهائي كؤوس، مع السعي لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، خاصة في المواجهات المباشرة فيما بينهم.

المرشح الأقوى

ورأى ثامر محمد لاعب بني ياس السابق، أن العين بات المرشح الأقوى فعلياً للفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، لأنه يشق طريقه بنفسه وبقوة، وبأداء تصاعدي، وبدون انتظار هدايا من الآخرين، بينما انحصر صراع الهبوط بين أندية الإمارات والعروبة والظفرة، بعدما فشلت في استغلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بشكل صحيح، ولم تستطع تلك الأندية الثلاثة، مساعدة نفسها بنفسها، وقال: العين يسير بشكل جيد، وعلى الطريق الصحيح، والواضح مدى رغبته في التتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ويطارده الوحدة بشكل شرس، ولذا أرى أن الوحدة، هو الذي يتعرض لضغط أكبر من العين، لأن أي تعثر خلال الجولات التسع المتبقية، تعني خروجه من دائرة الصراع، وأعتقد أنه لن تكون هناك مفاجآت في الصراع على القمة، مع ما يقدمه العين من مستويات، وما يحققه من نتائج.

صراع ثلاثي

وتوقع ثامر، إمكانية حدوث مفاجآت في صراع الهروب من الهبوط، مع التأكيد على أن الهبوط لن يخرج عن ثلاثي الإمارات والعروبة والظفرة، وقال: أتوقع بقاء الظفرة، لأنه أكثر الفرق الثلاثة خبرة، رغم أن العروبة هو صاحب الأداء الأفضل بينهم، ولكن لا تساعده النتائج، بفعل فارق الخبرات، والظفرة من وجهة نظري، كان الأقوى للبقاء إذا أجاد استغلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن نجاته من الهبوط سيكون صعباً مع مدربه الحالي، والذي لم يصنع أي إضافة في شكل الفريق.

وأكمل: أما فريق الإمارات، فمدربه المصري أيمن الرمادي، تولى المسؤولية متأخراً للغاية، بعدما منحت إدارة النادي أكثر من فرصة للمدرب السابق المغربي طارق السكيتوي، وصبرت عليه الإدارة طويلاً، ولا أعرف السبب، والآن ليس أمام الرمادي، سوى السعي بكل قوة للقتال على كل نقطة ممكنة، وأي خسارة من وجهة نظري، لا يمكن أن يحمله أحد المسؤولية أو يلومه، وإذا أقيمت دورة بين الفرق الثلاثة، أتوقع أن ينجو العروبة من الهبوط، وهو فريق يستحق البقاء بما يملكه لاعبوه من روح قتالية عالية.

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