«قبل نهائي زايد بن هزاع» اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تنطلق اعتباراً من الخامسة من مساء اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي، مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، الثانية عشرة لأكاديميات الأشبال تحت 14 و12 سنة، والتي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تختتم غداً.

وتشهد جولة اليوم لفئة تحت 12 سنة مواجهات قوية لفرق المربع الذهبي، والتي تبدأ بلقاء فريق أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي متصدر المجموعة الأولى من دون هزيمة مع فريق أكاديمية كرة القدم للجميع وصيف المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية لتلك الفئة يلتقي فريق أكاديمية باس متصدر المجموعة الثانية لفئة تحت 12 سنة مع فريق أكاديمية سليساو وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان للنهائي الذهبي، والخاسران لتحديد المركز الثالث، وذلك يوم غد الثلاثاء.

وكانت نتائج الجولة الثالثة في ختام مباريات الدور التمهيدي لتلك الفئة قد شهدت فوز نادي أبوظبي على فريق شتوتغارت 6/‏‏2، وتعادل سليساو مع أكاديمية تراك بدون أهداف، كما فاز فريق سفن على أكاديمية باس بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز فريق الشهامة على فريق أكاديمية كرة القدم للجميع.

أما فئة تحت 14 سنة فيلتقي في الدور قبل النهائي عند السادسة مساء اليوم فريق نادي أبوظبي الرياضي متصدر المجموعة الأولى لتلك الفئة مع أكاديمية تراك، وفي الثانية يتقابل فريق أكاديمية شامبيون متصدر المجموعة الثانية لتلك الفئة مع فريق نادي الدعم الرياضي، ويتأهل الفائزان للعب على المركزين الأول والثاني، والخاسران على برونزية تلك الفئة مسكاً للبطولة، وكانت نتائج الجولة الختامية لتلك الفئة، قد شهدت فوز فريق نادي أبو ظبي الرياضي على الدعم الرياضي 3 - ‏‏1، كما فاز فريق أكاديمية شامبيون على سليساو 2 - ‏‏1، وشتوتغارت على الشهامة 3 - ‏‏0، وتراك على باس 3 - ‏‏2.

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