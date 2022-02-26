الشارقة يفوز على شباب الأهلي بركلة جزاء في الوقت القاتل

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي- تصوير -غلام كاركر

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فاز الشارقة على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، سجله ماركوس فينسيوس من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر مباراتهما مساء اليوم، في ختام الجولة السابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وفض الشارقة، شراكة النقاط مع شباب الأهلي، وعزز موقعه في المركز الثالث بوصوله إلى 33 نقطة، وتوقف شباب الأهلي عند المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وجاءت الدقائق الأولى مثيرة في المباراة، بعدما واجه حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، عادل الحوسني حارس الشارقة، ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم في الدقيقة 6، ورد الشارقة بتسديدة من لوان بيريرا، والتي لامست يد حارس شباب الأهلي ماجد ناصر، وردت من القائم الأيسر في الدقيقة 8.

وعاد ماجد ناصر، وتصدى لتسديدة ثانية قوية من بيريرا في الدقيقة 17، واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 37، بعد عرقلة وليد عباس مدافع شباب الأهلي، لمهاجم الشارقة عثمان كمارا، ثم عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأنهى كارتابيا مهاجم شباب الأهلي، الشوط الأول بتسديدة قوية ارتدت من صدر حارس الشارقة، وأكمل الدفاع إبعادها في الوقت بدل الضائع، ومعها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل من دون أهداف.

وواصل الفريقان الأداء بنفس الحماس في الشوط الثاني، والذي شهد تألقاً لافتاً من حارسي المرمى، في التصدي للكرات الخطيرة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعد عرقلة كايو مهاجم الشارقة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، وسددها ماركوس فينسيوس مسجلاً هدف الشارقة والمباراة الوحيد، في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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